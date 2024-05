Trame serie tv: soluzione 85

CHE DIO CI AIUTI:

Suor Angela, una ex detenuta che ha completamente cambiato la sua vita, vive nel convento degli Angeli di Modena, che è in pericolo di chiusura a causa della mancanza di nuove vocazioni e di difficoltà finanziarie. Decidendo di trasformare il convento in un convitto con un bar interno, Suor Angela porta nuova vitalità alla comunità, trasformandolo in un luogo accogliente per una varietà di persone. In particolare, si lega a tre giovani ragazze: Giulia, Azzurra e Margherita, ognuna con caratteri e problemi completamente diversi.