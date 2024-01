Tramontana: “Ho sentito polemiche sull’espulsione di Simeone, per me era sacrosanta”

Al termine della partita di Supercoppa tra Napoli ed Inter, il giornalista di fede nerazzurra, Filippo Tramontana, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel suo editoriale per il portale FCInterNews.

Queste le principali dichiarazioni: “Sono senza voce, una vittoria bellissima. Ho sentito polemiche sull’espulsione di Simeone. Non ho parole, per me era sacrosanta! L’abbiamo vinta a tempo scaduto ma va benissimo così. Primo trofeo stagionale in bacheca”.

Di seguito il video in cui parla della partita: