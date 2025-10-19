Trapelano le prime notizie sui tempi di recupero di Hojlund e McTominay

Il Napoli è uscito sconfitto per 1-0 dallo Stadio Olimpico di Torino con Antonio Conte che ha dovuto rinunciare a due pedine fondamentali del suo organico: Scott McTominay e Rasmus Hojlund. Entrambi hanno riportato infortuni che hanno destato preoccupazione tra i tifosi partenopei, ansiosi di conoscere i tempi di recupero. La Gazzetta dello Sport di oggi ha dedicato un approfondimento alle condizioni fisiche dei due giocatori, fornendo alcune indicazioni sui possibili rientri in campo.

Il centrocampista scozzese McTominay ha riportato un trauma contusivo alla caviglia sinistra, con la necessità di applicare sei punti di sutura. Un infortunio che, pur non essendo gravissimo, richiede cautela per evitare complicazioni. Lo staff medico azzurro preferisce non affrettare i tempi, considerando l’importanza del giocatore per gli equilibri tattici di Conte. Proprio per questo, si ipotizza che lo scozzese possa restare ancora qualche giorno a riposo prima di riprendere gradualmente gli allenamenti con il gruppo.

Diversa la situazione di Rasmus Hojlund, che ha accusato un affaticamento muscolare alla coscia sinistra. L’attaccante danese non presenta lesioni gravi, ma dovrà comunque gestire i carichi di lavoro con attenzione per evitare ricadute. Le sensazioni, tuttavia, sono più ottimistiche: il giovane bomber potrebbe essere disponibile già per la trasferta europea contro il PSV Eindhoven, un match cruciale per il cammino internazionale della squadra.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta, il vero dubbio riguarda dunque McTominay, per il quale la presenza a Eindhoven appare molto complicata. Il quotidiano ipotizza che Conte possa contare nuovamente su di lui soltanto nella sfida di campionato contro l’Inter, prevista per sabato. Un recupero più lento, ma necessario, per permettergli di rientrare in piena condizione fisica e senza rischi.

In conclusione, mentre Hojlund sembra vicino al rientro, per McTominay la parola d’ordine resta prudenza. Conte e il suo staff non vogliono forzare i tempi, consapevoli che il contributo dello scozzese sarà fondamentale nella parte centrale della stagione. I prossimi giorni saranno decisivi per valutare l’evoluzione degli infortuni e pianificare il ritorno in campo dei due titolari, soprattutto in vista del big match contro l’Inter di sabato prossimo.