Trapp poteva arrivare al Napoli

Domani sera andrà in scena la partita di ritorno degli ottavi di fina di UEFA Champions League. Il Napoli affronterà allo stadio Diego Armando Maradona i tedeschi dell’Eintracht Francoforte. I partenopei si sono imposti all’andata con un risultato di 0-2 allo stadio Deutsche Bank Park. Non sarà una partita semplice ma gli azzurri possono passare il turno e sognare.

A difendere i pali dell’Eintracht Francoforte ci sarà Kevin Trapp. Secondo quanto rivela l’edizione odierna de “Il Mattino” il portiere tedesco in estate era stato molto vicino a vestire la maglia azzurra. Era tutto fatto con il Napoli ed aveva praticamente già fatte le valigie, pronto per viaggiare verso Castel di Sangro. Il quotidiano parla di un volo già pronto per Pescara, da lì poi avrebbe raggiunto il ritiro del Napoli per mettersi a disposizione del mister Luciano Spalletti.

Doveva essere lui il titolare di questa splendida squadra con Alex Meret che era pronto ad andare via. L’ex Udinese ha avuto una estate travagliata e tutti erano sicuri che partisse. Poi la svolta, la fiducia donatagli da Spalletti e la società partenopea e il rinnovo con il Napoli. Così Meret ha deciso di rimanere e per Trapp non c’è stato il trasferimento in Campania.

Kevin Christian Trapp è un calciatore tedesco, nato nel Luglio del 1990 ed il terzo portiere della nazionale della Germania. E’ un ottimo estremo difensore che nasce calcisticamente nel Kaiserslautern. Passa nel 2021 nell’Eintracht Francoforte dove si mette in mostra grazie alla sue qualità da saracinesca. Pochi anno dopo, nel 2015, viene acquistato dal Paris Saint-Germain. Visto che in Francia la concorrenza è alta decide di tornare nel 2018 in Germania, sempre all’Eintracht.

Per lui Napoli sarebbe significata una nuova parentesi della sua carriera calcistica ma chissà se questo trasferimento potrà avverarsi il prossimo anno. Per ora lo vedremo difendere i pali della sua squadra, mercoledì sera, allo stadio Diego Armando Maradona.