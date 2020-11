Trascuratezza a Napoli, folla sulle spiagge e code agli ospedali

Nonostante La Campania sia zona gialla potrebbe presto diventare rossa. Una situazione paradossale considerando la trascuratezza nella città di Napoli, da parte di molti cittadini. Una pericolosa indifferenza che si traduce in assembramenti sulle spiagge ed eccessive code presso le strutture ospedaliere.

TRA SOLE E OSPEDALI – I dati non mentono. Il ritmo dei contagi nella sola città Campana è di approssimativamente 518 positivi al giorno. Sale quindi il pericolo per Napoli ma anche, per estensione, per tutta la Regione Campania.

Oppure no, visto che la mentalità di numerosi napoletani è quella di velarsi la faccia, di far finta che vada tutto bene. E in un contesto simile come si può resistere ad un bel sole, nonostante a tre chilometri, al Cotugno, i pazienti in attesa fuori si accumulano? E così foto scattate in entrambe le zone, mostrano chiaramente l’ipocrisia di questi cittadini, che preferiscono ignorare il problema piuttosto che affrontarlo. E questo nonostante il problema sia proprio accanto a loro.

Tra festaioli in costume da bagno sulla spiaggia delle Monache e ambulanze, con personale medico a bordo, che sfrecciano da una parte all’altra della città per aiutare chi possono, lo spettacolo è agghiacciante.

IL DILEMMA DI DE MAGISTRIS – In tutta questa situazione di caos e trascuratezza a Napoli, il sindaco stesso della città è nel mirino di molti. Infatti Luigi De Magistris sembra avere difficoltà a prendere provvedimenti. C’è chi suppone che sia solo per fare un torto a Vincenzo De Luca e fare di tutto per opporsi alle sue idee. Tra i due si sa non scorre buon sangue, ma la vera motivazione sarebbe un’altra.

Secondo De Magistris infatti se chiudesse una piazza o un luogo d’incontro e di assembramento, le persone si sposterebbero soltanto da un’altra parte. Un dilemma che speriamo risolva presto.