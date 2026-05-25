Traslocare a Milano: tra permessi e burocrazia, il fai da te è decisamente la scelta migliore

Organizzare un trasloco in autonomia è sempre un’operazione piuttosto complessa, ma per chi deve trasferirsi a Milano può esserlo ancora di più. La circolazione all’interno dell’area urbana della città è soggetta a tutta una serie di regole, che negli ultimi anni sono diventate sempre più stringenti.

Le zone a traffico limitato coprono oltre il 70% del territorio, e per accedere attraverso i varchi è necessario richiedere degli appositi permessi o registrare il proprio veicolo sul portale del Comune. Per i residenti sono previste alcune deroghe, ma gli unici mezzi di trasporto ai quali è consentito di circolare liberamente sono quelli a basse emissioni, elettrici o ibridi.

Una volta trovata casa e completate le pratiche burocratiche, chi intende trasferirsi nella grande metropoli dovrà anche considerare le limitazioni e gli orari previsti per l’accesso e la sosta nelle diverse ZTL. Oltre al permesso di circolazione, sarà necessario richiedere anche quello per la sosta di tutti i mezzi che verranno impiegati per il trasporto, oltre all’autorizzazione per l’occupazione temporanea di suolo pubblico.

Tra l’altro le richieste devono essere presentate con almeno 15 giorni di anticipo, per essere certi che la pratica sia stata presa in carico e che i permessi necessari siano pronti per il giorno in cui verrà effettuato il trasloco.

Un dedalo di regole dal quale non è difficile riuscire a venire fuori facilmente.

Per un trasloco fai da te senza stress l’ideale è rivolgersi ad una delle filiali AmicoBlu presenti in città e scegliere un veicolo ecologico di dimensioni contenute, in modo da potersi muovere senza limiti di orario anche all’interno delle zone a traffico limitato. Chi ha bisogno di un servizio di noleggio furgoncino Milano sa di poter sempre contare su AmicoBlu, che mette a disposizione dei propri clienti tariffe sempre convenienti e formule contrattuali davvero flessibili, oltre a mezzi di trasporto sicuri e affidabili, adatti a qualsiasi genere di lavoro. I furgoni più compatti e green sono perfetti per muoversi agevolmente nel traffico della metropoli, perché possono essere condotti con una maggiore facilità e occupano meno spazio rispetto agli autocarri più grandi.

Un grande vantaggio questo, specialmente per chi ha scelto di vivere nel centro storico della città, una zona affascinante ed esclusiva, ma dove sono presenti strade davvero molto strette. E poi il trasloco fai da te consente di risparmiare notevolmente sulle spese, un elemento da non trascurare, specialmente quando si parla della città con il costo della vita più elevato rispetto alla media nazionale.

Eliminare le spese superflue come quelle relative al permesso di circolazione e all’occupazione temporanea di suolo pubblico, dunque, è indubbiamente una scelta intelligente.