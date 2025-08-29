Napoli, Zanoli via dopo cinque anni: l’annuncio di Fabrizio Romano, le cifre

Il mercato del Napoli è in continuo aggiornamento, con Fabrizio Romano, esperto di mercato che tramite i suoi canali social aggiorna sulle trattative in corso. Il giornalista ha confermato che Eljif Elmas diventerà un nuovo calciatore della SSC Napoli.

Parallelamente, si muove anche il fronte delle cessioni, con Alessandro Zanoli ad un passo dall’Udinese: “L’Udinese è vicina all’accordo con il Napoli per il trasferimento definitivo di Alessandro Zanoli per 5 milioni di euro”. L’operazione prevede un trasferimento a titolo definitivo.

L’intesa tra le due società è ormai a un passo, con l’annuncio che potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Una scelta che consentirà al Napoli di fare cassa e liberare spazio in rosa. Il calciatore, quindi, ha già iniziato le consuete pratiche per il trasloco dato che il trasferimento avverrà a titolo definitivo e non provvisorio come avvenuto nelle precedenti stagioni.

NAPOLI, IL NUOVO TERZINO DESTRO ARRIVA A FINE MERCATO? AURELIO DE LAURENTIIS POTREBBE ACQUISTARE JUANLU SANCHEZ NELLE ULTIME ORE DI MERCATO

Sul piano degli esterni difensivi, Pasquale Mazzocchi dovrebbe restare come alternativa a Giovanni Di Lorenzo. Tuttavia, il direttore sportivo Giovanni Manna continua a monitorare la pista che porta a Juanlu Sanchez del Siviglia. Il club spagnolo, però, non intende scendere sotto i 18-20 milioni di euro richiesti per il giovane classe 2003. Un ostacolo che rende l’operazione complicata fino agli ultimi giorni di mercato.