Trattativa Bernardeschi, il Napoli ci riprova

Federico Bernadeschi al Napoli, è una trattativa reale o utopistica? La trattativa è nata nella stagione passata quando l’ala italiana decise di lasciare la Juventus. Il club partenopeo tentò l’approccio che però non ha avuto esito positivo. Alla fine il campione d’Europa scelse il Toronto FC, club nel quale milita anche Lorenzo Insigne.

Il tentativo di trattativa fallí fin da subito, la richiesta fatta dal giocatore fu ritenuta troppo onerosa dal presidente Aurelio De Laurentis. Quattro milioni di euro circa a stagione per essere ingaggiato, una cifra che ADL non voleva spendere. Il presidente durante una conferenza stampa parlò cosi della possibile trattativa: “Ne ho parlato con il suo procuratore Federico Pastorello. Vedremo se ci saranno le condizioni per portarlo nel capoluogo campano. Prima tuttavia dovremo fare delle valutazioni con il nostro allenatore Luciano Spalletti”.

Col senno di poi però Bernardeschi non sarebbe stato probabilmente un buon acquisto per la squadra campione d’Italia. Quest’anno non ha fatto neanche bene in MLS. Sappiamo che Bernardeschi ha ottime qualità e che può giocare sia sulla fascia destra che su quella sinistra. Ma sarebbe stato davvero efficace con la maglia del Napoli?

Le fasce azzurre quest’anno sono state perfettamente coperte: Lozano, Politano, Zerbin, Kvaratskelia ed anche Elmas hanno presidiato nel migliore dei modi le fasce. Insieme, grazie alla loro sinergia, il gioco di squadra e le loro doti hanno permesso alla squadra di arrivare alla vittoria del campionato con ben 5 giornate di anticipo.

De Laurentis probabilmente ritenterà un approccio con il giocatore al momento impegnato a Toronto. Non sarà però Spalletti a decidere se l’ala destra sarà adatto alla nuova rosa partenopea. Il nuovo allenatore deciderà se Bernardeschi sarà il giusto rinforzo visto che Hirving Lozano sembra essere molto vicino alla cessione.