Tre allenatori nella lista del Napoli se dovesse lasciare Conte

Il futuro della panchina del Napoli resta un tema caldo, soprattutto alla luce delle incertezze legate ad Antonio Conte. Il club azzurro, infatti, non vuole farsi trovare impreparato e ha già iniziato a valutare possibili alternative per la prossima stagione

I nomi più gettonati

Tra i nomi più caldi spicca quello di Thiago Motta, considerato il profilo ideale per raccogliere l’eventuale eredità dell’attuale tecnico. L’allenatore italo-brasiliano piace da tempo alla dirigenza partenopea, già in passato aveva attirato l’interesse del presidente Aurelio De Laurentiis.

La sua idea di calcio, basata su possesso palla, pressing alto e costruzione dal basso, rappresenta una proposta moderna e in linea con il progetto del Napoli. Nonostante ciò, la situazione resta ancora in fase preliminare. Non esistono contatti concreti al momento e, come sottolineato anche da ambienti vicini al tecnico, eventuali sviluppi dipenderanno da un progetto chiaro e convincente.

Altri nomi

Oltre a Motta, il Napoli segue con attenzione anche altri due profili: Vincenzo Italiano e Fabio Grosso. Il primo è da tempo apprezzato per il suo stile di gioco offensivo e organizzato, mentre il secondo si sta mettendo in evidenza per il buon lavoro svolto con il Sassuolo. La scelta finale, però, sarà inevitabilmente legata al destino di Conte. Solo dopo un confronto decisivo con la società, previsto al termine della stagione, si capirà se il Napoli dovrà davvero aprire un nuovo ciclo.