Tre idee per un viaggio di nozze indimenticabile

Il matrimonio, oltre a essere il coronamento di una relazione solida e duratura, è l’occasione per trascorrere una giornata di festeggiamenti con le persone a noi più care e per organizzare poi un viaggio verso mete esotiche e particolari che normalmente, per mancanza di tempo o per il costo elevato, non potremmo fare durante le regolari ferie.

In questo articolo, ecco tre idee di destinazioni per realizzare un viaggio di nozze che non dimenticherete mai.

New York

Consultando Hellotickets per un po’ di ispirazione, saltano subito all’occhio le numerose idee di itinerario a New York: la Grande Mela è da sempre una delle mete più agognate, e il viaggio di nozze è l’occasione perfetta per visitarla. Imperdibili quindi le attrazioni più conosciute, dall’Empire State Building alla Statua della Libertà (consigliatissima la crociera intorno all’isola di Manhattan), ma dato che avrete a disposizione diversi giorni potrete anche uscire dai soliti itinerari e dedicarvi alla scoperta di luoghi di interesse meno frequentati. Ad esempio, perché non salire sull’Edge Observation Deck per godere della vista mozzafiato sull’iconico skyline newyorkese e scattare foto da incorniciare per portare sempre con voi quel momento?

Per coniugare l’amore per lo sport di lui e quello per il teatro di lei (o viceversa), prenotate i biglietti per una partita dell’NBA e per uno spettacolo di musical nella famosissima Broadway: potrebbe essere l’occasione per far avvicinare la vostra dolce metà alla vostra passione.

Un’altra chicca a cui partecipare a New York è il tour delle location di film e serie TV qui ambientate: un autobus vi condurrà nei luoghi usati come set per film come “Spider Man” e serie come “Friends” e “Glee”, mentre vedrete passare su uno schermo le scene iconiche girate proprio nei posti che starete guardando con i vostri occhi.

Nel corso del viaggio, dedicate anche un fine settimana a una piccola gita fuori porta per visitare le imponenti Cascate del Niagara, Washington e Philadelphia. Non rimarrete delusi!

Tenete a mente che le cose da vedere nella Grande Mela sono davvero tantissime ed è quindi fondamentale seguire un itinerario preciso e organizzato. Il consiglio è di prenotare in anticipo i biglietti per le varie attrazioni, in modo da evitare eventuali file per gli ingressi; se avete in mente di partecipare a diverse visite guidate e attività, potrebbe essere conveniente acquistare un multipass che vi permetta l’accesso a più di un luogo di interesse.

Tokyo

Un’altra meta che molti sognano per tutta la vita è l’Oriente, in particolare il Giappone, la cui cultura è conosciuta e amata in tutto il mondo. Secoli di storia e tradizione si coniugano alla più estrema modernità in città come Tokyo: assicuratevi di prenotare un tour guidato in italiano per poter scoprire tutte le informazioni e curiosità relative a questa splendida metropoli.

Se siete appassionati della cultura culinaria giapponese, non potrete perdervi un tour gastronomico della città. In questo modo, avrete la possibilità di passeggiare tra le strade e i vicoli della città, perdendovi in un’atmosfera retro che vi porterà indietro nel tempo, che si rivela particolarmente suggestiva dopo il calar del sole. Nelle varie tappe potrete gustare diversi tipi di sushi, l’iconico ramen e i caratteristici yakitori e takoyaki, ovvero spiedini rispettivamente di pollo e di polpo. E dopo aver assaggiato le pietanze tipiche della zona, perché non provare a prepararle? Per un’esperienza indimenticabile, partecipate a una lezione di cucina giapponese, dove potrete imparare l’arte di arrotolare il sushi e la cottura perfetta del manzo wagyu.

Ma il Giappone è anche terra di incredibili luoghi naturali. Il re incontrastato, in questo caso, è il celebre Monte Fuji, vulcano e montagna più alta del Giappone con i suoi 3.776 metri. Da secoli luogo di grande importanza spirituale per i giapponesi, il Monte è ormai meta di pellegrinaggio per turisti di tutto il mondo: più di 300.000 persone infatti scalano il Monte Fuji ogni estate, seguendo i quattro sentieri principali. Se si organizza il cammino durante le primissime ore del mattino, si potrà ammirare l’alba dalla sommità del Monte: uno spettacolo impagabile.

Spendendo un po’ di tempo online si possono scovare tante altre piccole attività originali da inserire nel proprio itinerario: ad esempio, uno spettacolo delle geishe, che intratterranno gli ospiti con canti e balli, oppure un laboratorio di Kintsugi, dove apprendere l’arte di riparare ceramiche rotte versando metallo prezioso in corrispondenza delle fratture (potente metafora di come le ferite subite non ci deteriorino, ma al contrario aggiungano valore).

Minorca

Se siete alla ricerca di una meta per un viaggio di nozze all’insegna del relax, del buon cibo e del mare, allora Minorca è la destinazione che fa per voi. Il mare cristallino della seconda isola più grande dell’arcipelago delle Baleari ricorda le lontane località caraibiche, con il vantaggio che Minorca è raggiungibile in sole tre ore e mezza di volo da Roma.

L’isola, inoltre, registra un flusso molto meno intenso di turisti e nasconde numerose spiagge e calette ancora segrete ai più. Tra le più belle ci sono:

Cala Macarella , circondata da pini marittimi e tipica vegetazione mediterranea;

, circondata da pini marittimi e tipica vegetazione mediterranea; Cala Turqueta , che prende il nome dallo straordinario colore turchese delle sue acque, raggiungibile dopo una breve camminata;

, che prende il nome dallo straordinario colore turchese delle sue acque, raggiungibile dopo una breve camminata; Cala Galdana , dal fondale basso e quindi adatta anche ai bambini o a chi ha meno dimestichezza con il nuoto;

, dal fondale basso e quindi adatta anche ai bambini o a chi ha meno dimestichezza con il nuoto; Cala Pregonda , dominata dal colore rosso della sabbia e delle rocce circostanti;

, dominata dal colore rosso della sabbia e delle rocce circostanti; Cala Morell, perfetta per gli appassionati di immersioni (qui si trovano infatti numerose grotte sottomarine).

A Minorca si trova inoltre lo splendido parco naturale di S’Albufera des Grau, ampio oltre 5.000 ettari. È possibile visitare il parco tramite tre sentieri differenti: i primi due offrono diversi punti di osservazione di uccelli (nel parco si trovano centinaia di specie di uccelli diversi, da quelli acquatici come cormorani e aironi a rapaci come falchi pescatori e aquile stivate), mentre il terzo è consigliato in caso di temperature molto alte, dato che è più riparato dagli alberi.

Attenzione: sempre meglio prenotare in anticipo!

Qualunque sia la meta da voi scelta, il consiglio è di pianificare in anticipo tutte le tappe del vostro viaggio, ricorrendo il più possibile alle prenotazioni online: questo vi permetterà di evitare lunghe code per l’accesso a monumenti e attività e di avere un programma studiato su misura per voi, che vi consentirà di vedere tutto quello che vi interessa e di ritagliarvi momenti per esplorare passeggiando o per rilassarvi con il vostro partner.