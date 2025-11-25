martedì, Novembre 25, 2025
HomeSportCalciomercatoTre nomi per il prossimo calciomercato del Napoli: ecco i profili seguiti
Calciomercato

Tre nomi per il prossimo calciomercato del Napoli: ecco i profili seguiti

Walter Molino
Di Walter Molino
0
Bargiggia
Wikipedia

Stasera il Napoli scenderà in campo allo Stadio Maradona contro il Qarabag nella sfida valevole per la quinta giornata della League Phase della Champions League. In virtù dei soli 4 punti conquistati fin qui, sarà fondamentale vincere per provare a migliorare la qualifica e sperare di qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta.

Parallelamente, proseguono le progettazioni per il prossimo calciomercato e secondo quanto riportato da AreaNapoli.it, spiccano tre nomi ritenuti particolarmente interessanti e che potrebbero arricchire il progetto tecnico impostato da Antonio Conte.

Tra i profili osservati con maggiore attenzione figura Johan Manzambi, giovane centrocampista svizzero classe 2005 di proprietà del Friburgo. A rivelarlo è stato il giornalista Gianluca Vitale in un intervento sul canale YouTube di AreaNapoli.it. Secondo il cronista, Manzambi rappresenta un nome molto gradito al club partenopeo e potrebbe incarnare l’investimento ideale per il futuro, considerando la sua crescita costante e le ottime prestazioni con la maglia del club tedesco.

La candidatura di Manzambi assume ulteriore valore alla luce della possibilità che il giovane talento possa essere convocato dalla Svizzera per i prossimi Mondiali, un’indicazione della sua rapida affermazione sul palcoscenico internazionale. Tuttavia, come evidenziato da Vitale, non è l’unico giocatore sul quale Manna ha posato gli occhi. Il Napoli segue infatti anche Kobbie Mainoo e Juanlu Sánchez, entrambi considerati profili interessanti per caratteristiche e prospettiva.

Sul fronte delle uscite, appare ormai inevitabile il divorzio da Pasquale Mazzocchi. Nonostante il terzino abbia trovato spazio nel finale della sfida contro l’Atalanta, il suo destino sembra segnato e un addio appare scontato. Un movimento che potrebbe liberare ulteriori margini di manovra sul mercato, permettendo al Napoli di completare un restyling mirato e ambizioso.

Articolo precedente
Rientro Lukaku, Conte predica calma: altri 15-20 giorni per rivederlo in panchina
Articolo successivo
Due passeggeri in ritardo invadono la pista e inseguono il volo diretto a Bucarest per salirci
Walter Molino
Walter Molino
Laureato in Mediazione Linguistica e Culturale (Spagnolo, Portoghese e Catalano) all'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", appassionato di calcio e basket.
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode