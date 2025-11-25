Tre nomi per il prossimo calciomercato del Napoli: ecco i profili seguiti

Stasera il Napoli scenderà in campo allo Stadio Maradona contro il Qarabag nella sfida valevole per la quinta giornata della League Phase della Champions League. In virtù dei soli 4 punti conquistati fin qui, sarà fondamentale vincere per provare a migliorare la qualifica e sperare di qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta.

Parallelamente, proseguono le progettazioni per il prossimo calciomercato e secondo quanto riportato da AreaNapoli.it, spiccano tre nomi ritenuti particolarmente interessanti e che potrebbero arricchire il progetto tecnico impostato da Antonio Conte.

Tra i profili osservati con maggiore attenzione figura Johan Manzambi, giovane centrocampista svizzero classe 2005 di proprietà del Friburgo. A rivelarlo è stato il giornalista Gianluca Vitale in un intervento sul canale YouTube di AreaNapoli.it. Secondo il cronista, Manzambi rappresenta un nome molto gradito al club partenopeo e potrebbe incarnare l’investimento ideale per il futuro, considerando la sua crescita costante e le ottime prestazioni con la maglia del club tedesco.

La candidatura di Manzambi assume ulteriore valore alla luce della possibilità che il giovane talento possa essere convocato dalla Svizzera per i prossimi Mondiali, un’indicazione della sua rapida affermazione sul palcoscenico internazionale. Tuttavia, come evidenziato da Vitale, non è l’unico giocatore sul quale Manna ha posato gli occhi. Il Napoli segue infatti anche Kobbie Mainoo e Juanlu Sánchez, entrambi considerati profili interessanti per caratteristiche e prospettiva.

Sul fronte delle uscite, appare ormai inevitabile il divorzio da Pasquale Mazzocchi. Nonostante il terzino abbia trovato spazio nel finale della sfida contro l’Atalanta, il suo destino sembra segnato e un addio appare scontato. Un movimento che potrebbe liberare ulteriori margini di manovra sul mercato, permettendo al Napoli di completare un restyling mirato e ambizioso.