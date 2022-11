Tre nuovi nomi per la fascia della Juventus

Con Juan Cuadrado che andrà via i bianconeri avranno bisogno di ricambi lì dietro. Sono tre i nomi nuovi per sostituirlo

Il calciatore colombiano a fine stagione lascerà Torino. C’è quasi la sicurezza sulla situazione, con Cuadrado che andrà in scadenza di contratto e non sembra ci sia la possibilità di un rinnovo per lui. Il giocatore potrebbe partire, con la Juventus che dovrà sostituirlo.

Oltre ai discorsi per sostituire Alex Sandro ci sono in corso quelli per sostituire proprio il colombiano, con 3 nuovi nomi di giocatori provenienti anche dalla Serie A. Due profili sono già conosciuti, gli altri un po’ meno.

Tanti talenti

Oltre al connazionale Jorge Carrascal, da tempo ormai in rotta con il CSKA Mosca dopo la sostituzione nel derby di ottobre, ci sono altri 5 profili di cui 3 nuovi. Il primo è Rick Karsdorp, che però sembra poter essere una trattativa ben più difficile. Da osservare con attenzione la pista che porta a Ivan Fresneda del Valladolid, che si scalda sempre più con il passare del tempo.

Tra i nomi nuovi si vedono Singo del Torino, Maehle dell’Atalanta, Holm dello Spezia e Dubois del Galatasaray. Tutti giocatori giovani, chi più e chi meno, che tanto bene potrebbero fare in bianconero. La Juventus sembra però decisa al puntare sui giovani della Next Gen, quindi ci sarebbe anche la possibilità di vedere salire Mulazzi, Barbieri e Turicchia. Tutti calciatori giovani e dall’ottimo potenziale, che i bianconeri potrebbero provare a valorizzare nel caso in cui non dovesse arrivare qualcun’altro in quel ruolo al posto di Cuadrado.