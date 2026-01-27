Tre reti incassate e il possibile esonero: le ultime sulla Serie A

Momento delicato in casa Hellas Verona. Dopo l’ennesimo risultato negativo, in società sono in corso valutazioni importanti sul futuro dell’allenatore Paolo Zanetti. A riportarlo è Sky Sport, che parla apertamente di una panchina ora più che mai in bilico

Situazione di crisi

La sconfitta per 3-1 contro l’Udinese ha lasciato il segno. Non solo per il risultato, ma soprattutto per la prestazione della squadra, apparsa fragile e poco concreta nei momenti decisivi della gara. Un ko che ha acceso nuove preoccupazioni tra i dirigenti gialloblù, già sotto pressione per una classifica che inizia a farsi complicata.

Secondo quanto filtra, il presidente del Verona insieme al direttore sportivo Sogliano sta riflettendo sul da farsi. Al momento non c’è ancora una decisione definitiva, ma l’ipotesi dell’esonero non è più da escludere. La società vuole capire se Zanetti abbia ancora le carte giuste per cambiare rotta e dare una scossa alla squadra.

Un esonero che può stravolgere tutto

Da una parte c’è la volontà di non stravolgere tutto e di dare continuità al lavoro iniziato, dall’altra pesa la necessità di fare punti in fretta per evitare di scivolare sempre più in basso. Le prossime ore saranno decisive e potrebbero portare a una scelta importante per il futuro della stagione.

Se dovesse arrivare la separazione, il Verona si muoverebbe subito alla ricerca di un nuovo allenatore, possibilmente un profilo abituato a gestire situazioni difficili e lotte salvezza, come D’Aversa o Gotti. Per ora, però, tutto resta in sospeso.