Tre super acquisti che si stanno rivelando delusioni: Conte chiede di alzare l’asticella

Antonio Conte in estate ha premuto per avere tre giocatori importanti che, però, nel corso di questa stagione si stanno rivelando essere meno incisivi di quanto avrebbe voluto il tecnico salentino. I tre giocatori stanno deludendo e di parecchio le aspettative

Antonio Conte chiede di più

Il popolo partenopeo chiede molto di più alla squadra azzurra, così come Antonio Conte chiede di più ai calciatori del Napoli. Il periodo è grigio e bisognerà uscirne fuori con una grossa prova di forza nella partita contro l’Atalanta. Il pericolo è che si possa incorrere in una situazione pesante all’interno dello spogliatoio, specialmente se dovesse arrivare un risultato poco utile ai fini della classifica.

Antonio Conte, però, continua a provarle tutte e, nonostante il suo palese malcontento, vuole provare a risollevare il suo morale e quello della squadra. Purtroppo, però, alcuni giocatori non stanno rendendo come si sperava e servirà rivitalizzarli se si vuole proseguire bene questa stagione.

Tre giocatori che stanno deludendo

Tre super acquisti, per un totale di 90 milioni di euro – senza contare i bonus – spesi dal Napoli per accaparrarsi tre giocatori che hanno deluso fino ad ora. Il primo è Lorenzo Lucca, discusso attaccante ex Udinese che in estate si è trasferito in prestito oneroso da 9 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 25+6 di bonus. Il centravanti sta deludendo fortemente, considerando il prezzo altissimo per scucirgli soltanto un gol in dieci presenze.

Il secondo è quello più discusso degli ultimi tempi: Noa Lang. L’esterno olandese rischia di lasciare Napoli a metà stagione, visto un temperamento non gradito alla dirigenza e troppe dichiarazioni fuori posto da parte sua e di chi lo segue. 25 milioni di euro è stato un prezzo eccessivo per quello che sta mostrando. Ultimo, ma non ultimo, Sam Beukema. 31 milioni di euro più tre di bonus per arrivare al Napoli, con Antonio Conte che lo ha schierato solo 8 volte. Prezzi esorbitanti, per giocatori che ora dovranno ripagare l’investimento.