Tredicesima: quando è previsto il pagamento

Con l’arrivo delle festività natalizie, a dicembre è prevista la tredicesima per i lavoratori dipendenti e per i pensionati. Si tratta di una mensilità aggiuntiva prevista per legge e che può aiutare a sostenere le spese previste in questo periodo.

QUANDO È PREVISTO IL PAGAMENTO – La tredicesima mensilità equivale in linea generale a uno stipendio lordo mensile. Il suo importo esatto viene calcolato in base ai mesi di servizio effettivamente prestati durante l’anno. Per un calcolo rapido, si divide lo stipendio lordo mensile per dodici e si moltiplica il risultato per i mesi lavorati: chi ha lavorato l’intero anno riceve l’intera somma.

Non esiste una data precisa per l’erogazione di questo extra. Come spiegato da Il Messaggero, il pagamento avviene “tra il 1° e il 24 dicembre, con data precisa stabilita dall’azienda o prevista dal CCNL. Alcune imprese la erogano in anticipo rispetto a Natale, altre in concomitanza con la paga mensile”.

Secondo una recente indagine, l’aumento di alcuni beni e servizi potrebbe influenzare il potere d’acquisto delle famiglie. Nonostante tutto, però, la tredicesima potrebbe aiutare nel sostenere i costi delle festività natalizie.