Trevisani boccia uno dei nuovi acquisti della SSC Napoli

Durante il podcast Fontana di Trevi realizzato con Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani non ha usato giri di parole per analizzare il mercato del Napoli post-Scudetto. Secondo il giornalista, la scelta di puntare forte su Noa Lang non convince affatto e rischia di trasformarsi in un boomerang.

“Per me i soldi per Lang sono buttati. È un talento, sì, ma non ha mai avuto continuità. Con quella cifra avrei preso Sebastiano Esposito, che costava la metà. Hai già un giocatore come David Neres, e Politano è insostituibile in questo momento, fa il terzino, l’ala, gli assist.È uno di quelli che non esce dal campo”.

Per Trevisani, i 25-30 milioni spesi per l’olandese non rappresentano un investimento lungimirante. Pur riconoscendone il talento, il cronista evidenzia come Lang non abbia mai dimostrato la necessaria continuità di rendimento per giustificare un colpo di tale portata. A suo giudizio, con la stessa cifra il Napoli avrebbe potuto muoversi in modo più razionale, magari scegliendo un profilo italiano e più adatto al contesto tattico.

Trevisani, poi, aggiunge: “Il Napoli ha speso 150 milioni di euro, non è che ha preso giocatori sottocosto. Lucca e Beukema sono costati 75 milioni in due, e anche lì si poteva fare di più. Hanno vinto lo Scudetto, avevano potere economico: si doveva investire con più criterio”.