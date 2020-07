Triangolo Belen-Stefano-Marcuzzi: come l’avrà presa il marito della conduttrice?

Nelle ultime ore è intervenuto il marito di Alessia Marcuzzi, Paolo Calabresi Marconi, sulla vicenda di Belen e Stefano e un presunto tradimento di quest’ultimo con sua moglie Alessia Marcuzzi, la storia conduttrice di Mediaset.

ALESSIA MARCUZZI E STEFANO DE MARTINO? PARLA IL MARITO DI LEI – Pare che i gossip che sono circolati nei giorni scorsi circa un presunto tradimento di Stefano con sua moglie Alessia Marcuzzi, l’abbiano fatto infuriare ed anche molto!

Anche la famiglia Marconi se l’è presa a tal punto da non avere più rapporti con la Marcuzzi stessa. Pare, infatti, che la cognata di Alessia non le rivolga, per il momento, più la parola. Certo, il gossip riguardante una presunta crisi tra Alessia e Paolo è più che vera.

A testimoniarlo, il fatto che ora lei è in vacanza da sola, lontano dal marito e dalla sua famiglia. Come mai? Sicuramente tra i due sono subentrati dei problemi. Per quanto riguarda un possibile tradimento con Stefano, la stessa Belen, nelle ultime ore ha negato il tutto. Anche Stefano ha negato di aver avuto una relazione clandestina con Alessia Marcuzzi, quale sarà la verità?

STEFANO E BELEN: PARLANO DUE AMICI – Un amico molto vicino a Stefano ha dichiarato: “Belen è una controllatrice seriale di cellulari e può aver intercettato e interpretato male qualche messaggio con cuoricini tra Stefano e Alessia, ma non credo siano andati oltre questo”, mentre un altro amico della vecchia coppia ha sostenuto:

“Ho sentito sia Alessia sia Stefano e mi hanno detto che è una bufala. E non avrebbero motivo di mentirmi. La crisi tra la Marcuzzi e il marito è innegabile e non recente ma questo gossip rischia paradossalmente di avvicinarli. Paolo è furibondo, vede soffrire sua moglie e medita di rivolgersi agli avvocati”.