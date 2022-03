Tripla ricarica per i beneficiari del Rdc: i pagamenti di marzo

Tripla ricarica per chi beneficia del Reddito di Cittadinanza. Come ormai noto, a marzo 2022, l’Inps inizierà i pagamenti dell’assegno unico universale per i figli. Per tutti coloro che percepiscono il sussidio statale non occorre dunque presentare nessuna richiesta. L’assegno Unico per Figli verrà versato in automatico.

Nel mese di marzo, oltre al pagamento regolare, si riceverà anche il pagamento dell’assegno unico temporaneo riferito al mese di febbraio e il primo pagamento del mese di marzo dell’assegno unico universale.

L’INPS ha spiegato che i primi pagamenti relativi all’assegno unico universale partono nel periodo di marzo 2022. Un beneficio economico per tutti le famiglie con figli senza alcuna distinzione.