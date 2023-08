Troppi infortuni per il Napoli: dubbi su Rongoni

Il Napoli inizia ad avere tanti dubbi verso il preparatore atletico Paolo Rongoni, specialmente dopo i tanti infortuni della squadra partenopea che non sembra uscirne più

A riportarlo è Il Mattino, che ha sottolineato come gli azzurri sembrano essere parzialmente scontenti di questo avvio di pre-stagione, per via dei troppi infortuni. Nell’edizione odierna si legge: “Raffaele Landolfi, che nel Napoli ricopre il ruolo onorario di coordinatore scientifico e medico. Ma di fatto è uno degli uomini di fiducia del presidente. Il professor Landolfi si incammina verso il preparatore Paolo Rongoni con cui resta a lungo a colloquio. È evidente che De Laurentiis inizia a farsi delle domande su questa caduta, uno dopo l’altra, dei suoi giocatori in questo ritiro. Troppi “affaticamenti” che preoccupano in vista dell’inizio del campionato.

Ovvio che De Laurentiis si domandi se sia “normale” che si siano tutti questi indisponibili. Anche perché da sempre staff medico e atletico del Napoli sono all’avanguardia proprio nella gestione e prevenzione degli infortuni muscolari. La situazione degli infortunati scuote l’ambiente Napoli: ovvio che non sia “un caso” ma pone degli interrogati e mette Rongoni, il preparatore di Garcia, nella necessità di dare delle risposte”.

Botta e risposta

Ad intervenire sulla vicenda è stato il giornalista Paolo Del Genio che ha detto: “Sinatti è stato troppi anni a Napoli. Io non lo conosco, secondo me è bravissimo ma è diventato troppo amico di tanti giornalisti. Come si faceva con il dottor De Nicola, che invece conosco ed è un mio amico, si attaccava Canonico perché si era amici di De Nicola. Adesso si attacca Rongoni perché si è amici di Sinatti. Questo a me non piace! Non me ne frega niente delle amicizie. Aspettiamo le prime 15 giornate di campionato, se il Napoli ha una media di 5-6 assenze a partita, poniamocelo seriamente il problema. Se, invece, abbiamo 2-3 assenze a partita, vuol dire che siamo nella norma”.