Trucchi e segreti delle slot machine online.

Le slot machine sono tra i giochi più amati in tutto il mondo, sia nei casinò fisici sia in quelli online, dove negli ultimi anni si è assistito a un moltiplicarsi di varietà di slot a disposizione. Pur avendo differenti interfacce, il funzionamento di base è sempre lo stesso e per aumentare le probabilità di vittoria è bene conoscere tutte le funzioni che le compongono.

Il gioco, così diffuso e amato anche per la sua semplicità, consiste nello scegliere il numero di linee e l’importo su cui puntare e poi far girare i rulli della slot.

Come quelle tradizionali, le slot online si affidano a un algoritmo casuale chiamato Random Number Generator (RNG), un sistema certificato che garantisce la casualità nella generazione dei numeri, il che significa che le possibilità di vincere sono casuali.

L’elemento che differenzia una slot dall’altra è il Return to Player (RTP), la percentuale di denaro restituita dalle slot machine al giocatore sotto forma di vincita in un preciso arco di tempo. Per avere più possibilità di vittoria, è quindi consigliabile scegliere slot machine che abbiano RTP elevati, perché più è alto questo numero, spesso indicato dal casinò online, più le chances di ottenere una combinazione vincente sono elevate rispetto a una rullata su una slot con RTP inferiore.

Una volta scelta la slot con un RTP alto, un altro elemento da tenere in considerazione sono le funzioni speciali, che si attivano con particolari combinazioni dei simboli sui rulli in determinate posizioni, e che variano da gioco a gioco, anche in termini di remunerazione.

Fra queste ci sono:

I free spin

I bonus game

La modalità cascata

Le vincite bidirezionali

La funzione raddoppio

I free spin, l’opzione più diffusa, sono giri gratuiti sulle slot machine, ciò vuol dire che non viene scalato credito dal saldo. È, invece, possibile accumulare una serie di vincite con un valore della puntata uguale a quella che ha originato i giri gratis.

I bonus game sono mini-giochi che si attivano durante la partita e danno accesso a una sessione di gioco aggiuntiva, un vero e proprio “gioco nel gioco”, che permette di vincere giri gratis e premi grazie alla propria maestria.

Il gioco a modalità cascata è una sorta di re-spin, un’opzione in cui, dopo aver ottenuto una combinazione vincente, i simboli scompaiono e i rulli iniziano di nuovo a girare facendone apparire altri e aumentando dunque la probabilità di veder comporre nuovi accostamenti premianti.

Quando è presente la funzione speciale delle vincite bidirezionali le possibilità di veder comparire una combinazione fortunata raddoppiano, perché in questo tipo di slot valgono le combinazioni vincenti sia da sinistra verso destra sia, viceversa, da destra verso sinistra.

La funzione raddoppio è molto importante, poiché permette di accedere a un mini-gioco aggiuntivo, con cui è possibile appunto raddoppiare la vincita. Le slot machine che offrono questa funzione hanno di solito un mini-gioco, interno al gioco principale, in cui il giocatore può solo decidere quale cifra giocare per cercare di bilanciare e gestire al meglio il budget di gioco.

Un’altra funzione vantaggiosa per il giocatore è quella denominata dei rulli gemelli, in cui due o più rulli della slot sono perfettamente identici, con gli stessi simboli posti nello stesso ordine e di conseguenza al termine di ogni rullata saranno sempre presenti almeno tre coppie di simboli allineati.

Conoscere attentamente le caratteristiche e le funzioni extra è quindi molto importante per scegliere la slot che consenta di gestire al meglio il proprio budget e aumentare realmente le chance di vittoria.