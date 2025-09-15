Truffe finanziarie, fondo per le vittime: a chi spetta

Per chi si è trovato ad essere vittima delle truffe finanziarie, è stato istituito un fondo indennizzo da oltre 200 milioni di euro. Sono presenti dei requisiti per poterlo richiedere e ottenere.

FONDO PER LE VITTIME DI FRODI – Non tutti possono accedere a questo fondo, ma solo coloro che hanno subito un danno patrimoniale ingiusto, riconosciuto da una sentenza o da un arbitrato definitivo. Rientrano le vittime che dal 1° gennaio 2006 hanno subito un “ingiusto danno patrimoniale, non altrimenti risarcito, concernente azioni o obbligazioni emesse da società quotate nei mercati finanziari regolamentati italiani, diverse da quelle di intermediazione finanziaria, bancaria o assicurativa, aventi sede legale in Italia e sottoposte a liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria”.

È necessario, inoltre, essere una persona fisica o un imprenditore individuale (anche agricolo) e avere la residenza o la sede legale in Italia al momento della messa in liquidazione della società.

TANGO BOND – È stata posta attenzione anche sul caso dei tango bond, ossia i titoli di Stato argentini andati in default nel 2001. In questo caso è necessario dimostrare di essere stati possessori di tale titoli al 23 dicembre 2001, la data del default, e di mostrare una sentenza che provi di non aver ottenuto alcun risarcimento.

A QUANTO AMMONTA? – Da quanto previsto dal DPCM, la somma dell’indennizzo sarà pari al 50% del danno accertato, con un massimo di 20mila euro.