Truffe online, attenzione ai messaggi su Whatsapp: “Mi servono urgentemente i soldi…”

La polizia postale ha voluto mettere in allerta dalle nuove truffe online che stanno spopolando. I malintenzionati utilizzerebbero Whatsapp, mandando messaggi fingendo una situazione di emergenza o un problema improvviso, a cui segue una richiesta di denaro.

“Mi servono urgentemente i soldi…” –  “I malintenzionati, dopo essere riusciti a prendere il controllo di un profilo WhatsApp, inviano messaggi ai contatti della vittima fingendo una situazione di emergenza o un problema improvviso (ad esempio difficoltà economiche, necessità urgenti o imprevisti), accompagnati da una richiesta di denaro“, così si legge sul sito della polizia postale.

“Mamma ho avuto un incidente: mi servono urgentemente i soldi”, “papà, mi si è rotto il telefono e ti sto scrivendo con quello di un mio amico. Devo andare in negozio a ricomprarlo”, questi sono alcuni dei messaggi che negli ultimi tempi vengono utilizzati nei tentativi di truffa.

Davanti a tali richieste di denaro, la polizia postale raccomanda che è fondamentale mantenere un atteggiamento prudente e verificare sempre l’autenticità del messaggio, anche quando sembra provenire da un contatto conosciuto. È importante prestare attenzione a link e comunicazioni inattese e tutelare i propri account evitando la diffusione di codici di verifica, credenziali di accesso o informazioni personali, che potrebbero essere utilizzate dai truffatori per perpetrare ulteriori frodi”.

