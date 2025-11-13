Donald Trump, arriva la firma: finito lo shutdown più lungo della storia americana

Con la firma di Donald Trump del provvedimento approvato dal Congresso americano, è ufficialmente terminato lo shutdown più lungo della storia americana. Lo stop di quasi tutte le spese federali è durato 43 giorni ed è terminato con la firma del decreto dal presidente americano e dalla Camera, con 222 voti a favore e 209 contrari.

LO STOP PIÙ LUNGO DELLA STORIA AMERICANA – “Oggi stiamo dando il chiaro messaggio che non cederemo a nuove estorsioni”, ha così dichiarato Trump contro i democratici. Con questo provvedimento verranno garantiti i fondi per finanziare il governo fino al 30 gennaio e di non includere l’estensione dei sussidi all’Obamacare.

È stato proprio l’Obacamare, riforma che ha come obiettivo di rendere la sanità il più accessibile possibile agli americani, ad essere al centro di questi recenti scontri e il motivo dietro lo shutdown. Riguardo a ciò, l’inquilino della casa bianca ha così dichiarato:

“L’Obamacare è stata un disastro fin dall’inizio. Vorremmo che i soldi che vanno alle assicurazioni sanitarie andassero direttamente agli Americani, in modo che possano acquistare direttamente la loro copertura sanitaria e diventare manager di sé stessi”.