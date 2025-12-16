Trump sulla guerra in Ucraina: “Siamo più vicini che mai alla fine della guerra”

Continua la guerra in Ucraina, dove si è giunti al giorno 1.392. Dagli ultimi aggiornamenti da parte di Donald Trump, però, sembrerebbe sempre più vicina la pace. La Russia, però, respinge la possibilità di una tregua natalizia, ribadendo che non intende concedere pause a Kiev.

“Più vicini che mai alla fine della guerra” – “Siamo più vicini che mai alla fine della guerra”, ha così dichiarato il presidente degli Stati Uniti. Un’ipotesi sempre più reale dopo i due giorni di trattive che si sono tenuti a Berlino tra gli emissari americani Steve Witkoff e Jared Kushner e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

La Russia nega la possibilità di una tregua natalizia, così come spiegato dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov: “Vogliamo la pace, non vogliamo una tregua per concedere una pausa all’Ucraina per prepararsi a continuare la guerra”. “Ora la questione è se stiamo per raggiungere, come dice il presidente Trump, un accordo o no”, ha aggiunto Peskov.

Nonostante la positività da parte dell’inquilino della Casa Bianca, la questione sul Donbass continua a rimanere un ostacolo sul raggiungere un accordo. Per l’Ucraina, dice Trump, “il territorio è perso, ad essere sinceri. Hanno già perso un territorio”.

Per quanto riguarda le trattative con Mosca, il presidente americano ha così dichiarato: “Ho parlato di recente con Putin? Sì”. Non è stato reso noto, però, quando avverranno nuovamente i colloqui con il Cremlino.