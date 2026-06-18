Trump: “L’accordo con l’Iran è già firmato”

Donald Trump ha annunciato che l’accordo con l’Iran è già stato firmato, presentando l’intesa come un risultato diplomatico ormai raggiunto. Nel corso delle sue dichiarazioni, il presidente degli Stati Uniti ha spiegato che il lavoro negoziale tra le parti è stato completato e che l’intesa è stata definita in tutti i suoi aspetti principali

Finalmente aria

Secondo Trump, il percorso che ha portato all’accordo si è concluso positivamente dopo una lunga fase di confronti e trattative. Il presidente ha affermato che il documento è stato sottoscritto e che non vi sono più ostacoli sostanziali da superare. Per questo motivo ha parlato di un’intesa già raggiunta, sottolineando che il risultato rappresenta un passo importante nelle relazioni tra Washington e Teheran.

Nel descrivere l’esito dei negoziati, Trump ha evidenziato il valore politico dell’accordo, sostenendo che possa contribuire a creare condizioni più favorevoli per il dialogo tra i due Paesi. Il presidente americano ha inoltre mostrato fiducia sulle prospettive future, ribadendo che l’intesa costituisce una base solida per una nuova fase dei rapporti bilaterali.

Guerra finita?

Durante il suo intervento, Trump ha insistito sul fatto che l’accordo è ormai una realtà e che il lavoro diplomatico può considerarsi concluso. Le eventuali iniziative successive, comprese le comunicazioni ufficiali e gli appuntamenti istituzionali previsti, serviranno principalmente a sancire pubblicamente un’intesa che, secondo quanto dichiarato dal presidente, è già stata firmata.