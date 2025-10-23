Trump, nuova mossa per la pace tra Ucraina e Russia: sanzioni sul petrolio russo

Nuova mossa da parte di Donald Trump per tentare di portare Vladimir Putin a trattare la pace con l’Ucraina. Il presidente americano ha deciso di imporre dure sanzioni a Colpite Rosneft e Lukoil, le due principali compagnie petrolifere russe. Una decisione spinta dal rifiuto da parte di Putin di porre fine alla guerra in Ucraina, come spiegato da Scott Bessent, segretario al tesoro, attraverso un comunicato.

LA MOSSA DEL PRESIDENTE – In una conferenza stampa, tenutasi nello Studio Ovale durante l’incontro con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, Trump ci ha tenuto ha precisare:

“Ogni volta che parlo con Vladimir, ho delle belle conversazioni e poi non vanno da nessuna parte, semplicemente non vanno da nessuna parte. I colloqui sono sempre positivi ma non portano a nulla”.

L’inquilino della Casa Bianca ha ammesso di aver cancellato l’incontro con Putin, che si sarebbe dovuto tenere a Budapest, ma che esso avverrà una volta che la guerra sarà finita.

Riguardo la presenza dei missili in Ucraina, Trump ha precisato: “il problema con il Tomahawk è che ci vorranno almeno sei mesi, di solito un anno, per imparare a usarlo. È molto complesso. Quindi l’unico modo perché un Tomahawk venga lanciato è se noi lo lanciamo, e non lo faremo”.