Trump sulla guerra in Ucraina: “Vicini ad un accordo, la Russia pronta a fare concessioni”

Secondo il Tycoon, Donald Trump, Russia e Ucraina potrebbero presto trovare un accordo per cessare il conflitto che ormai impervia con le recenti escalation dal 2022, ma che continua ininterrottamente dal 2014

Volontà di fermarsi

Secondo quanto sembra arrivare dal presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump, Russia e Ucraina sarebbero pronte a trovare un accordo per il tanto agognato cessare il fuoco. La Russia, secondo le dichiarazioni del Tycoon, sarebbe pronta a fare delle concessioni sul trattato di pace.

“Stiamo facendo progressi, siamo molto vicini a un accordo” ha detto Trump, che ha poi aggiunto: “Non vedo l’ora di incontrare Zelensky e Putin, ma solo quando l’accordo per porre fine a questa guerra sarà definitivo o nelle fasi finali”.

Negoziati difficili

A sottolineare la difficoltà del tutto è stato Zelensky, presidente ucraino, che su X ha commentato: “Siamo d’accordo: finché la Russia continuerà a respingere tutti gli sforzi di pace, le sanzioni contro di essa dovranno essere inasprite e l’assistenza finanziaria e di difesa all’Ucraina dovrà continuare”. Mentre per la portavoce del ministero degli esteri russo, Maria Zakharova “non appena gli europei sentono le parole ‘piano di pace’, ‘negoziati’ o ‘contatti’, le loro mascelle si stringono. Non è solo qualcosa che va contro la loro natura, è come un tocco di acqua santa su queste persone possedute”. Il clima non è disteso, ma la situazione secondo Trump è risolvibile.