Trump, telefonata con Putin: “Ci incontreremo a Budapest”

Da quanto emerso nella giornata di oggi, sarebbe avvenuta una nuova telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin. Si parla di una conversazione durata ben due ore e mirata alla fine del conflitto tra Russia e Ucraina. I due leader politici si incontreranno a Budapest.

“Ci incontreremo a Budapest” – “Ho appena concluso la mia conversazione telefonica con il presidente russo Vladimir Putin ed è stata molto produttiva”, ha così rivelato il presidente americano sul social network Truth. Ha poi aggiunto: “si è congratulato con me e con gli Stati Uniti per il grande traguardo della pace in Medio Oriente, qualcosa che, ha detto, è stato sognato per secoli. Credo davvero che il successo in Medio Oriente ci aiuterà nei negoziati per porre fine alla guerra con Russia e Ucraina”.

Secondo quanto riferito dalla portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, Trump sarebbe ancora convinto di poter far avvenire un incontro tra Putin e Zelensky.

Sempre riguardo la guerra tra Russia e Ucraina, Donald Trump ha ammesso:”che la prossima settimana si terrà un incontro dei nostri consiglieri di alto livello. I primi incontri degli Stati Uniti saranno guidati dal segretario di Stato Marco Rubio, insieme a diverse altre persone che saranno designate. La sede dell’incontro deve ancora essere definita”.