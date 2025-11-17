Trump, toglie i dazi su alcuni alimenti: cosa cambia per l’Italia?

Davanti alle tensioni che si sono create sui dazi imposti dagli Usa, Donald Trump ha deciso di fare un passo indietro. Il presidente americano ha deciso di eliminare le tariffe su diversi alimenti. Lo stop ai dazi è partito, retroattivamente, dal 13 novembre. Ma cosa cambierà per l’Italia?

TOLTI I DAZI SU DIVERSI ALIMENTI – Trump ha eliminato i dazi su prodotti che gli Stati Uniti non riescono a produrre abbastanza da soddisfare la domanda interna oppure non vengono prodotti affatto. I cittadini americani, così, non si troveranno a dover affrontare l’inflazione su diversi alimenti.

In questo stop rientrano prodotti come carne bovina, banane, caffè, tè, pinoli, e decine e decine di altri prodotti, dagli avocado ai pomodori, passando per le noci e i mango.

COSA CAMBIA PER L’ITALIA? – Sebbene tale decisione abbia portato a far sperare a un possibile cambiamento favorevole per il made in Italy, purtroppo i prodotti italiani non rientrano in questo stop.

“Il nuovo ordine esecutivo del presidente Trump, che stabilisce la lista dei prodotti agroalimentari esclusi dal dazio del 15% già entrato in vigore, non prevede alcuno dei prodotti italiani esportati in modo significativo negli Stati Uniti”, hanno spiegato Coldiretti e Filiera Italia-