Tu Si Que Vales: concorrente litiga con Rudy Zerbi

Sabato 12 Settembre è andata in onda, in prima serata, la prima puntata di Tu Si Que Vales. La partenza non è certo passata inosservata, vista la lite furiosa che ha visto come protagonista Rudy Zerbi e un concorrente.

Quest’ultimo pare si sia presentato in studio affermando di essere un genio della musica per come suona il pianoforte. Ha inoltre dichiarato di aver scoperto questa disciplina da piccolo e di aver lavorato per anni praticando oltre trecento suonate.

LA LITE CON RUDY ZERBI: ”STAI ZITTO” – La giuria era scettica per le parole del ragazzo, ma quando quest’ultimo ha cominciato a suonare il risultato è stato disastroso. Rudy lo ha fermato e gli ha fatto suonare che ha suonato tenendo per tutto il tempo ferma la mano sinistra. A quel punto il ragazzo ha sbottato dicendo:

“Stai zitto, Rudy, tu non sai suonare il pianoforte. Non mi importa di quello che hai fatto nella tua vita. Voglio che mi siano riconosciute le mie qualità”.

L’INTERVENTO DI TEO MAMMUCCARI – Teo Mammucari non ha potuto non intervenire nel dibattito e ha dichiarato: “Prova a riascoltarti, sei solo venuto qui a provocare. Stavi con una mano ferma e l’altra no”.

I CONSIGLI DI MARIA DE FILIPPI – “Questo tuo avere 24 anni mi mette in una situazione difficile. Sei sempre contro, hai tanta rabbia. C’è rabbia nelle parole. Non avercela con noi, se ce la fai”, ha dichiarato infine Maria De Filippi. Sabrina Ferilli, invece, ha consigliato al ragazzo di seguire sempre la sua passione. Per vedere il video clicca qui.