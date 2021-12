Tu Sì Que Vales, Giulia Stabile accusata dagli haters: “Inutile nella finale”

Giulia Stabile sta tentando una gloriosa carriera in televisione dopo il successo ad Amici 20. La ballerina attualmente è professionista proprio nel talent che l’ha lanciata ma ha partecipato anche come co-conduttrice a Tu Sì Que Vales. Tuttavia, in questo periodo ha ricevuto parecchie critiche ed offese. Vediamo cosa è successo.

Offese e critiche per la sua partecipazione allo show

La giovane ballerina ha partecipato come co-conduttrice a Tu Sì Que Vales, show condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Giulia non ha avuto un ruolo molto importante ma è riuscita comunque a farsi valere, nonostante la sua giovanissima età. Tuttavia, durante la finale ha avuto un ruolo marginale ed è per questo che è stata oggetto di critiche e offese.

In molti, infatti, l’hanno trovata “inutile”, “un pesce fuor d’acqua” o peggio, “un soprammobile”. Tutte critiche che inevitabilmente hanno spinto Giulia a replicare per difendersi e spiegare il suo punto di vista.

La replica di Giulia Stabile

In un’intervista rilasciata al settimanale F, la ballerina ha fatto sapere cosa effettivamente sia successo. “Durante la finale di Tu Sì Que Vales me ne hanno dette di tutti i colori, tipo che ero inutile. Ma proprio perché era l’ultima puntata, era normale avessi meno spazio in favore della gara e dei conduttori“ ha detto Giulia.

“Mi verrebbe da rispondere, poi mi ricordo che queste persone non hanno voglia di ragionare. Vedono un post, una ragazzina che non gli piace e la insultano. Se si fermassero a pensare che dietro quel profilo c’è una persona che può sentirsi ferita, immagino non si spingerebbero a tanto. Al massimo, quando sono davvero troppo pesanti, li blocco” ha concluso.