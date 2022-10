Tuchel può arrivare al posto di Inzaghi o Allegri

Possibile che accada in estate, ma Tuchel potrebbe ritrovarsi al comando di una squadra di Serie A nella prossima stagione

Da poco esonerato con il Chelsea, dove ha vinto un Champions League, Tuchel ora si trova a non allenare. Il tecnico tedesco è pronto ad una nuova avventura, con la Serie A che sembra essere il campionato giusto per una ripartenza.

Su di lui si starebbero muovendo Juventus e Inter, entrambe squadre che non stanno giocando un ottimo calcio in questo avvio di stagione. Sia Simone Inzaghi che Massimiliano Allegri sono dati a rischio da tutti i media, con Tuchel che potrebbe essere uno dei papabili per sostituirli.

Entrambi restano, per ora

È quel “per ora” che inizia a tartassare la mente dei tifosi. I supporters nerazzurri e bianconeri non sono contenti delle attuali prestazioni delle relative squadre e in tanti chiedono un cambio di guida tecnica.

Improbabile che a stagione in corso si faccia qualcosa, specialmente perché entrambi gli allenatori prendono fin troppo di stipendio per restare soltanto a libro paga. La possibilità di un allontanamento a fine stagione c’è, con Tuchel che stuzzica e non poco entrambe le società.

Il profilo di un allenatore così di spessore che ha girato tanto in carriera, nonostante sia ancora giovane, piace e non poco. I soldi sono quello che sono, però, e per il momento si parla di fantamercato. L’allenatore prende troppo ed è probabile che entrambe le squadre ci penseranno due volte prima di fare qualcosa. Allegri e Inzaghi sono tranquilli, ma soltanto per ora.