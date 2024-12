Tufino, bimba di 4 anni deceduta in casa

Tragedia a Tufino, in provincia di Napoli: una bambina di 4 anni è deceduta all’interno della sua abitazione nella notte tra venerdì e sabato.

Cos’è successo all’interno della casa? Al 118 sono arrivate ben due chiamate. Nella prima, a parlare è stata una voce maschile. L’uomo faceva richiesta di pronto intervento, a seguito della perdita dei sensi della piccola dopo l’ingestione di un liquido. Dopo poco, è arrivato il secondo squillo. Questa volta, a parlare è una voce femmine. Presumibilmente la zia. Ciò che viene raccontato è che la bimba sia caduta dalle scale.

Arrivati sul posto, i soccorsi hanno soltanto potuto accertare che la creatura di 4 anni fosse deceduta. Sul suo corpo, sono stati ritrovati diversi lividi e un’ustione all’altezza del gluteo. Stando a quanto raccontato, gli ematomi sarebbero dovuti alla caduta dalle scale. Nella ricostruzione degli eventi, la bambina durante la notte si sarebbe alzata dal letto; ed essendo assonnata, sarebbe precipitata lungo la rampa a chiocciola. Bisogna, tuttavia, stabilire i tempi della richiesta fatta al 118. Secondo alcune prove raccolte, gli adulti avrebbero sottovalutato la situazione e chiamato i soccorsi solo dopo la perdita dei sensi.

I Carabinieri in virtù dello stato di denutrizione in cui versava la piccola, hanno aperto un’indagine per maltrattamento. Al fine di ricostruire la dinamica degli eventi, è stata disposta l’autopsia.

La casa in cui la piccola si trovava era quella della zia, a cui il padre l’aveva affidata temporaneamente. Al momento dell’arrivo dei soccorsi, l’uomo che aveva chiamato il 118 la prima volta, non era più nell’abitazione. La bambina viveva lì da qualche mese, in attesa della pronuncia del Tribunale dei Minori circa l’affidamento dei genitori.