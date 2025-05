Tumore ai polmoni nei non fumatori: l’inquinamento atmosferico come nuovo nemico silenzioso

Negli ultimi anni, si è registrato un preoccupante aumento dei casi di cancro ai polmoni tra persone che non hanno mai fumato. Secondo uno studio dell’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), pubblicato su The Lancet Respiratory Medicine, nel 2022 circa 200.000 casi di adenocarcinoma polmonare sono stati attribuiti all’inquinamento atmosferico

Questo tipo di tumore, che colpisce le cellule che rivestono gli alveoli polmonari, è diventato la forma predominante di cancro ai polmoni tra i non fumatori, rappresentando tra il 53% e il 70% dei casi in questa popolazione. L’inquinamento atmosferico, in particolare le polveri sottili (PM2.5), è stato identificato come un fattore di rischio significativo per lo sviluppo del cancro ai polmoni nei non fumatori. Le particelle inquinanti possono penetrare profondamente nei polmoni, causando infiammazioni croniche e danni al DNA cellulare, che possono portare alla formazione di tumori. Lo studio ha evidenziato che quasi 120.000 casi di adenocarcinoma negli uomini e 80.000 nelle donne sono attribuibili all’inquinamento atmosferico, con rischi crescenti osservati tra le generazioni più giovani, in particolare nelle donne.

Altri fattori di rischio

Oltre all’inquinamento atmosferico, altri fattori ambientali contribuiscono al rischio di cancro ai polmoni nei non fumatori. L’esposizione al gas radon, un gas radioattivo naturale che può accumularsi negli edifici, è riconosciuta come la seconda causa principale di cancro ai polmoni dopo il fumo . Anche il fumo passivo rappresenta un rischio significativo: negli Stati Uniti, si stima che il fumo passivo causi oltre 7.300 morti per cancro ai polmoni ogni anno tra gli adulti non fumatori.

Implicazioni per la salute pubblica

Questi dati evidenziano la necessità di riconsiderare le strategie di prevenzione del cancro ai polmoni, tradizionalmente focalizzate sul controllo del tabagismo. È fondamentale implementare politiche ambientali più rigorose per ridurre l’inquinamento atmosferico e promuovere la qualità dell’aria, nonché aumentare la consapevolezza pubblica sui rischi associati a fattori ambientali come il radon e il fumo passivo. Inoltre, è importante sviluppare programmi di screening e diagnosi precoce anche per i non fumatori, soprattutto nelle aree con elevati livelli di inquinamento.

In conclusione, mentre il fumo rimane il principale fattore di rischio per il cancro ai polmoni, l’aumento dei casi tra i non fumatori sottolinea l’importanza di affrontare anche le cause ambientali della malattia. Solo attraverso un approccio integrato che consideri tutti i fattori di rischio sarà possibile ridurre l’incidenza del cancro ai polmoni e migliorare la salute pubblica.