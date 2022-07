Turcato: “Pau Torres meglio di Bremer”

Secondo Enrico Turcato di Opta, Pau Torres potrebbe essere un innesto migliore di Bremer per la Juventus in difesa

Matthjis De Ligt continua a catalizzare l’attenzione del mercato europeo. Il suo trasferimento al Bayern Monaco è alimentato dalle varie dichiarazioni sia da parte dei dirigenti dei bavaresi, sia da quelle dell’entourage della Vecchia Signora.

Il trasferimento del difensore olandese sembra cosa assai probabile, anche se la Juventus starebbe pensando di rinnovarlo a 12 milioni a stagione fino al 2025 con un abbassamento della clausola rescissoria. Le possibilità di trasferimento per questa sessione di mercato, però sono altissime e nonostante il Chelsea si sia defilato il Bayern continua a spingere.

La Juventus punterebbe a sostituire l’olandese sin da subito e avrebbe intenzione di prendere uno tra Bremer e Pau Torres. Entrambi i giocatori interessano e nonostante non siano gli unici profili sondati sembrano essere quelli che intrigano di più. Intanto, c’è chi non ha dubbi.

“La Juventus deve prendere Pau Torres”

Secondo Enrico Turcato di Opta, la Juventus farebbe meglio nel caso in cui prendesse lo spagnolo. Il responsabile italiano dell’omonima società ha espresso così la propria opinione su Twitter: “Opinione personale e quindi opinabile. Per la Juventus di Allegri attuale molto (ma molto) meglio Pau Torres di Bremer. Intendo a livello tecnico e tattico, per caratteristiche e non sul valore assoluto del giocatore (che comunque resta soggettivo)“.

I bianconeri sembrano essere dello stesso parere, nonostante un’offerta a Bremer – più alta di quella dell’Inter a quanto trapela – l’avrebbero fatta. Purtroppo il brasiliano, però, sembra essere più vicino ai nerazzurri in questo momento. I bianconeri avrebbero offerto anche 40 milioni di euro al Villareal per Pau Torres, ma il sottomarino giallo chiederebbe almeno 50. Si tratta.