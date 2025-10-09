Turismo in Italia: 3,2 milioni di posti di lavoro entro la fine del 2025

Nella giornata di ieri si è tenuto a Rimini l’Enit al Ttg Travel Experience 2025, dove è emerso che il turismo in Italia si conferma uno dei pilastri dell’economia del Paese.

IL TURISMO – È previsto che il settore turistico porterà alla creazione di 3,2 milioni di posti di lavoro entro la fine del 2025, che aumenteranno in 3,7 milioni entro 10 anni. Inoltre, raggiungerà 237,4 miliardi di Pil a fine 2025, crescendo a quota 282,6 miliardi nel 2035.

Davanti a queste previsioni e risultati, la ministra del turismo, Daniela Santanché ha così dichiarato:

“Il turismo rappresenta uno dei pilastri fondamentali della nostra economia. I dati ENIT confermano la resilienza del settore e la capacità dell’Italia di attrarre visitatori da tutto il mondo. Il WTTC Global Summit, che ha portato nel nostro Paese 8 miliardi di investimenti, è un esempio concreto di quanto il turismo possa essere leva di crescita strategica. Investire nel turismo significa investire nel futuro delle nostre comunità e nella valorizzazione del patrimonio culturale e naturale”.

I dati presentati dall’ENIT mostrano come il Bel Paese continui ad attrarre sempre più turisti. Si stima che negli ultimi 7 mesi, le presenze turistiche in Italia sono state 268,4 milioni, in crescita del +5,7%. Di queste, 151,8 milioni sono turisti stranieri, mentre 116,6 milioni sono italiani. L’Italia si conferma così il secondo Stato più visitato in Europa.