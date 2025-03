Roma, è giallo sulla turista morta questa mattina in Piazza di Spagna

Alle prime luci del mattino, oggi, 26 Marzo, una turista spagnola di 55 anni è caduta dal parapetto della scalinata di Trinità De’ Monti, che affaccia su Piazza di Spagna, a Roma.

Si chiamava Rosa Maria Alvarez Soto. La signora è precipitata da una casa privata ad un’altezza di 136 metri. A chiamare i soccorsi è stato un passante. L’uomo verso le 7 di stamattina, mentre camminava; ha visto il corpo della donna nel cortile di un affittacamere, a confine con un “Winebar”, e ha chiamato i soccorsi.

È stata trasportata d’urgenza al Policlinico Umberto I. Al momento dell’arrivo in ospedale, tuttavia, non c’era più niente da fare. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso della turista. Le lesioni e le fratture riportate alle ossa erano troppo profonde.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale per cercare di ricostruire quanto accaduto. Le forze dell’Ordine sono in attesa di visionare le telecamere della zona, per cercare di capire la dinamica della caduta e per ripercorrere gli ultimi spostamenti della donna.

Gli inquirenti non escludono alcuna possibilità; nemmeno che si tratti di suicidio.