Tutino, il Parma tenta il sorpasso alla Salernitana

La scorsa stagione per Gennaro Tutino, è stata una delle più prolifiche. L’attaccante originario proprio di Napoli, ha realizzato 13 reti e 6 assist con la maglia della Salernitana. L’attaccante campano è stato uno dei protagonisti per riportare i granata in Serie A, dopo quasi 22 anni. Il classe 96′ è di proprietà del Napoli ed è attualmente nella rosa azzurra. Probabilmente verrà rigirato nuovamente in prestito. Infatti Tutino, a partire dal 2014, ha giocato per ben 9 squadre differenti, tra Serie B e C.

Il giornalista Rino Cesarano, nelle sue dichiarazione rilasciate a Radio Kiss Kiss, ha consigliato di non far partire Tutino, e di lasciargli un chance per la stagione che verrà. Secondo Cesarano, l’attaccante napoletano potrebbe crescere molto, visti anche gli infortuni di Mertens e Lozano. Probabilmente Tutino, ancora una volta, potrebbe lasciare la sponda azzurra per accasarsi in serie cadetta.

Se inizialmente la Salernitana era intenzionata a rinnovare il prestito, per puntarci anche in Serie A, ora c’è una nuova squadra in pole position per acquistare Tutino. Si tratterebbe del Parma di Enzo Maresca. A riportare quest’ultima novità è stato Gianluca Di Marzio: “Il Parma di Enzo Maresca non smette di sorprendere sul mercato: dopo Bernabé, ecco il colpo Gennaro Tutino, nell’ultima stagione protagonista della promozione in A della Salernitana.”

Secondo il giornalista di Sky, la formula proposta dai ducali dovrebbe essere un prestito con diritto di riscatto, fissato in caso di promozione: ” “Parma e Napoli discutono sulla formula del trasferimento di Tutino: si tratterà di un’operazione a titolo definitivo o di un prestito con obbligo di riscatto legato alla promozione dei crociati in Serie A. Il cartellino del giocatore ha una valutazione pari a circa 5 milioni”.

Manca solo qualche dettaglio prima dell’ufficialità del trasferimento. Il Parma con Tutino sarebbe il suo nono acquisto. La nuova dirigenza punta fortemente alla promozione immediata in Serie A, dopo l’annata disastrosa dello scorso anno. Chissà se Tutino potrà guidare anche i crociati in Serie A. Sicuramente la concorrenza lì davanti sarà spietata visto i già presenti Cornelius, Inglese, Brunetta, Man, Mihaila, Karamoh più i nuovi volti come Franco Vázquez e Adrian Benedyczak.