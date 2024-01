Tutta l’Europa su Bergvall: per l’Italia ci sono Juve e Inter sullo svedese

Uno dei talenti più chiacchierati del panorama europeo è il classe 2006 svedese Lucas Erik Holger Bergvall. Il centrocampista scandinavo gioca nel club di Stoccolma, Djurgården, con cui ha giocato 29 volte, ha segnato 3 goal e messo a referto 1 assist.

Bergvall è un regista moderno, gran visione di gioco e un piede – il destro – telecomandato. In Svezia sono convinti sia un gran talento, qualcuno lo paragona all’ex Lecce Hjulmand (danese), acquistato per 170mila euro in Austria e due anni dopo l’ha rivenduto a 21 milioni (bonus compresi) allo Sporting Lisbona. Il ruolo è quello: un play che cerca di mettere ordine in mezzo al campo e smista palloni per i compagni.

Per questo motivo, secondo quanto riferisce calciomercato.com, mezza Europa sarebbe piombato sul talentino nordico: “Ora Bergvall a soli 18 anni (classe 2006, li compirà il 2 febbraio) sembra già pronto al grande slado, il Djurgarden lo valuta non meno di 10-15 milioni, i passi più concreti li ha mossi l’Eintracht Francoforte ma pure Barcellona e Bayern Monaco si sono attivati, con l’entourage del giocatore che vorrebbe provare a resistere alle maxi offerte di Premier e Championship per garantire a Bergvall un passaggio graduale.”

“Quello che gli vorrebbe garantire proprio la Juve, sulla scia del trionfo dell’operazione Kenan Yildiz: allora pure Bergvall ci pensa, la concorrenza è ampia e spietata, ma il club bianconero ci prova. Anche se proprio il Barcellona ora aumenta il forcing: nuovi contatti negli ultimi giorni per sbaragliare la concorrenza.“

Occhio anche all’Inter, che come riporta Sky Sport, il club nerazzurro è entrato seriamente in corsa per Lucas Bergvall, e capire se l’affare si può fare per giugno, sebbene ci sia da anticipare una miriade di top club sopracitati.