Tutti gli indizi portano a pensare che Marcos Leonardo possa arrivare alla Roma a gennaio

Con qualche mese di ritardo rispetto alle previsioni, secondo il Corriere dello Sport Marcos Leonardo potrebbe approdare in giallorosso a gennaio

Al termine della nostra tavola rotonda sul mercato dei trasferimenti, ci siamo chiesti quali fossero le aree su cui il club avrebbe dovuto intervenire durante la finestra di trasferimento invernale. Pur non essendo tutti d’accordo, la maggior parte di noi ha concordato sul fatto che la Roma dovrebbe aggiungere qualche piccolo tassello alla rosa a gennaio. Che si tratti di un altro difensore o di un elemento versatile in grado di ricoprire più ruoli, la scelta più prudente di Tiago Pinto sarebbe quella di andare sul sicuro.

A meno che l’inseguimento della Roma per l’attaccante del Santos Marcos Leonardo non dia finalmente i suoi frutti. Leonardo, attaccante ventenne di Itapentiga, in Brasile, è stato un’aggiunta inaspettata alle voci di mercato della Roma quest’estate, ma ha rapidamente dominato il ciclo delle “notizie”.

Le ultime notizie sul brasiliano

Forse non è un nome conosciuto in Europa, ma dopo aver segnato 13 gol e fatto tre assist nel 2022, l’ascesa di Leonardo nella scala dei prospetti è iniziata seriamente e con otto gol e due assist in 16 presenze con il Santos in questa stagione, il segreto è svelato: questo ragazzo è uno dei potenziali migliori giovani marcatori del pianeta.

Dopo settimane di trattative, la Roma è rimasta frustrata dopo che il Santos ha continuato a spostare gli obiettivi, cambiando il prezzo e la struttura dell’affare apparentemente a capriccio. Sebbene l’arrivo di Romelu Lukaku, attaccante del Chelsea, abbia spinto la storia di Leonardo nelle ultime pagine, il direttore generale della Roma Tiago Pinto non ha smesso di essere affascinato dal giovane attaccante brasiliano.