Quali sono i film e le serie Marvel slittate a causa dell’emergenza?

Le misure d’emergenza che hanno costretto il nostro paese ad un vero e proprio rallentamento a causa della diffusione del Covid19, hanno costretto il mondo del cinema ad uno slittamento di film e serie tv già presenti in listino nel periodo attuale.

Soprattutto nel mondo Marvel Cinematic Universe in cui i film seguono una particolare linea temporale per cui le pellicole sono studiate in modo parsimonioso per ricreare storie collegate fra loro. A questo proposito vediamo quali film hanno subito degli slittamenti e quali invece saranno disponibili nelle piattaforme nella date già stabilite.

The Falcon And The Winter Soldier è la serie che vedrà come protagonisti Falcon ed il Soldato d’Inverno dopo il pesantissimo carico che ha lasciato loro Captain America. Non ha subito alcuna variazione e infatti sarà disponibile ad Agosto sul canele Disney+.

Black Window era atteso per il 26 Aprile e invece sarà rilasciato il 6 Novembre.

Wandavision una serie di dubbia provenienza, dovrebbe essere rilasciata a Dicembre 2020. Per ora sappiamo che si tratta probabilmente di uno show prequel di Doctor Strange 2.

Gli Eterni che vedrà come protagonisti Angelina Jolie, Kit Harington, Richard Madden, Gemma Chan, Kumail Nanjiani racconterà di una nuova razza di eroi. La data è slittata per il 12 Febbraio 2021.

Shang-Chi and the Legend if the Ten Rings che sarebbe dovuta essere rilasciata il 12 Febbraio (data in cui probabilmente sarà rilasciato Gli Eterni) è stata slittata al 7 Maggio 2021.

L'attesissimo Spiderman 3 interpretato dal giovane Tom Holland resta inalterato, la data di uscita è prevista per il 16 Luglio 2021.

LOKI l'attesissimo film sulla vita del fratello del dio Thor, mostrerà Loki nelle vesti del vecchio villian prima di Avengers-il Film e sarà rilasciato su Disney+ entro il 2021.

Black Panther 2 resta invariato e sarà probabilmente rilasciata il 6 Maggio 2022.

Captain Marvel 2 arriverà invece come da piani stabiliti l'8 Luglio 2022.

Quali di questi film siete impazienti di vedere?