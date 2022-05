Tutti i nomi per il vice Vlahovic

La Juventus avrà bisogno di un attaccante da affiancare a Vlahovic. La dirigenza ha già in mente qualche profilo

In estate è probabile che la Juventus cerchi un nuovo vice Vlahovic. L’attaccante serbo non può giocarle tutte e con il possibile addio di Alvaro Morata servirà qualcuno in più lì davanti.

Negli scorsi mesi sono circolati tanti nomi. Tutti papabilissimi e che farebbero decisamente comodo ai bianconeri. La Juventus sembra aver intenzione di non spendere troppo, tanto da voler portare in rosa qualcuno già di esperienza e che possa fare da chioccia al serbo.

Tutti i nomi per l’attacco

Eric Maxim Choupo-Moting è il nome potenzialmente meno costoso. Il Bayern Monaco è intenzionato a cederlo anche pet via del contratto in scadenza nel 2023, ma su di lui ci sarebbe anche la Lazio. Scamacca è uno dei nomi messi più da parte. Il calciatore costa tanto e vorrebbe tanto e la Juventus sembra non voler accontentare il Sassuolo per lui.

Kramaric è il classico nome low cost che gira da un bel po’ in ottica Juventus. Il calciatore croato resta una buona seconda linea affidabile, ma resta una delle ultimissime scelte. Così come Lacazette, che andrà in scadenza con l’Arsenal e probabilmente tornerà in Francia. Da capire ancora la sua volontà.

Uno dei nomi più seguiti è quello di Mitrovic, che in stagione ha stupito tutti con la maglia del Fulham. Potrebbero bastare 20 milioni per lui, così come per l’ultimo arrivato in lista. La Juventus starebbe monitorando anche Ekitike del Reims. Il classe 2002 è il centravanti boa che potrebbe far comodo ad Allegri.