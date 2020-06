Tutti i vantaggi del comprare follower su Instagram: cosa sapere al riguardo

Esistono numerosi pro derivati dal comprare follower su Instagram. In questo articolo vi spiegheremo quali sono i motivi per farlo e soprattutto quando ne vale la pena.

Sia che tu faccia l’influencer di professione sia che la tua attività principale abbia un altro campo di interesse e usi i social in maniera collaterale per farti un po’ di pubblicità, c’è una cosa che dovresti sapere: comprare follower su Instagram non è un male, anzi.

In molti casi questa è una tappa obbligata sulla strada per il successo del tuo profilo e quindi della tua professione, qualunque essa sia.

Noi puoi andare molto lontano se ogni tuo post è visualizzato da appena una dozzina di persone, no? E allora come fare? Bisogna scendere a qualche compromesso utile. La carriera si costruisce così: cedere e fare sacrifici, in primis. Se vuoi le chiavi per il successo, allora è questo quello che devi fare.

Esistono numerosi vantaggi nell’acquistare followers Instagram, primo tra tutti l’affidabilità. Sì, questo termine ti sembrerà strano, ma la verità è questa: se entri nel profilo Instagram di un’azienda, ad esempio, che ha meno seguaci di quello di tua nonna che ogni giorno posta ricette di cucina, allora la prima cosa che pensi è che non sia una buona azienda o che ci lavorano degli incompetenti.

Poi, ragionando bene capisci che non per forza le cose sono collegate tra loro, ma la prima impressione conta e migliaia di follower fanno certamente una bella impressione. Non credi?

Se vuoi dare una spinta alla tua attività e accaparrarti più clienti o più utenti attivi, allora questo è un “trucchetto” (beh, sarebbe meglio definirla una strategia) di marketing che fa tanta scena, ma è estremamente importante.

La gente entra, vede che hai tantissime persone che ti seguono e quindi desidera far parte di questo incommensurabile gruppo. Fa parte della natura dell’uomo voler seguire la massa, andare dove la corrente lo trascina.

Sembrerà che tu sia già un grande marchio e la prima cosa che penseranno non appena entreranno nel tuo profilo sarà “Se piace a così tanti molto probabilmente piacerà anche a me”.

Tutto quello di cui abbiamo parlato finora ti può fare capire quanto è importante la reputazione on line in particolare su uno strumento come Instagram,all’interno del quale quello che conta è soprattutto l’apparenza ed è inutile nascondersi sotto questo punto di vista.

Ci sono alcuni strumenti all’interno del web che possono esserti molto utili e che possono aiutarti a fare un salto di qualità considerevole all’interno dei social. Infatti esiste un sito e cioè https://www.marketing-seo.it/ che è nato con un intento specifico:essere un portale specializzato che aiuta le persone che vogliono avere successo singolarmente o con la loro azienda all’interno di Instagram.

Questo obiettivo viene perseguito attraverso l’inserimento specifico di promozioni mirate grazie alle quali si potrà migliorare il proprio canale:grazie a questo portale comprare followers su Instagram sarà semplice e alla portata di tutti, anche di chi non è molto pratico con il web.

Andiamo ad analizzare alcuni dei benefici che avrà una persona che acquista nuovi seguaci per il suo canale Instagram.

Brand reputation e riprova sociale:cosa sono

Tra i due principali vantaggi di chi decide di fare questo investimento dell’acquisto di followers per Instagram, che non è nemmeno cosi sostanzioso, possiamo annoverare la riprova sociale e la brand reputation.

Per quanto riguarda il primo aspetto non è molto difficile da comprendere,riguarda la psicologia ed è stato descritto bene da Robert Cialdini. Secondo questo principio un individuo ha la tendenza a riflettere le azioni degli altri, con lo scopo primario di portare un comportamento giusto in una particolare situazione.

Questo concetto vale anche per i social e per Instagram:se avrai tanti followers sul tuo account ti permetterà di mostrare all’esterno un valore nettamente superiore, rispetto a chi parte da zero e quindi in sostanza una cosa che una persona apprezza prima di noi acquista un valore superiore, a differenza di quello che viene ignorato.

Anche la brand reputation è facile da capire perché è chiaro che se la tua azienda è entrata da poco nel mondo di Instagram non ha seguito e non è credibile:se invece hai già tanti seguaci in partenza tanti followers si fideranno e ti seguiranno.