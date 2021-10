Tutti pazzi per Claudio Turi, le giovanili del Napoli festeggiano la convocazione del barese con l’Italia U17

Claudio Turi è il nome del momento sui campi d’allenamento della giovanili del Napoli a Castel Volturno. Il ragazzo nato a Bari nel 2005 ha conquistato a suon di prestazioni da top la prima convocazione con la Nazionale U17 di Bernardo Corradi.

Il portierino cresciuto nelle prime squadre delle giovanili del Bari, dopo un grande lavoro di scouting è stato affidato alle cure di mister Giorgio Feo che già la scorsa primavera lo aveva lanciato come titolare della sua rappresentativa. Il ragazzo dal canto suo ha ripagato la fiducia dell’allenatore con personalità, diventando in poco tempo una delle colonne dei baby del Napoli. Oggi, il tripudio.

L’account Instagram delle Giovanili del Napoli oggi pubblica l’immagine del portiere con tanto di didascalia dai toni più che entusiastici, a riprova dell’ottimo lavoro del club nello scovare e lanciare i top player del domani.

“Dopo la grande prova di domenica scorsa nella gara contro la Roma, altra soddisfazione per il portierone azzurro classe 2005 Claudio Turi che è stato convocato dal C. T. Bernardo Corradi nella selezione Italiana under 17!! Complimenti Claudio!!”, questo il messaggio che i manager della pagina dedicano al portierino con l’augurio di una futura crescita nelle serie maggiori.

Claudio Turi non è certo un Carneade del settore giovanile italiano. E’ da tempo indicato come uno tra i portieri più promettenti della sua generazione e in passato ha già fatto parte della rappresentativa nazione U15 e U16. La strada, insomma, sembra segnata per il sedicenne che guarda al futuro con il sano entusiasmo della sua età. Il Napoli intanto se lo coccola e spera davvero in un exploit che lo porti a diventare in breve tempo l’erede di Meret tra i pali del Diego Armando Maradona.