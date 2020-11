Tutto su Leni Klum, la figlia di Heidi Klum e Flavio Briatore: vive a Los Angeles ed è stata adottata

Si chiama Leni la figlia di Heidi Klum e Flavio Briatore, ed è oggi una ragazza bella e promettente. La giovane ha 16 anni, e fino a poco tempo fa ha vissuto una vita lontana dai riflettori, su decisione dei genitori, per preservare la sua stessa privacy.

Tuttavia da un po’ di tempo è sbarcata sui social, in particolare su Instagram, piattaforma attraverso la quale viene molto seguita (dopo soli 7 post pubblicati ha già circa 200 mila followers).

Leni non è figlia unica, ma ha due fratelli Johan Riley Fyodor Taiwo, 13, e Henry Günther Ademola Dashtu, 15, ed una sorella di nome Lou Sulola, che ha 10 anni.

Sebbene la ragazza sia a tutti gli effetti per metà italiana, durante la sua vita è stata poco a contatto con il Bel Paese, anche perché di fatto è cresciuta non con Flavio ma con Seal, ex compagno della madre (sposato con lei dal 2005 al 2015).

Quando Leni è nata, infatti, la storia di Heidi con Flavio era ormai giunta al termine, e quindi Seal decise di adottarla a tutti gli effetti. “Heidi viveva a Los Angeles, io a Londra, la distanza era diventata incolmabile – aveva detto Briatore durante un’intervista al Corriere della Sera – Potevamo sentirci al telefono due ore al giorno, ma non bastava e un neonato deve stare con la madre. Poi, Heidi si è messa con Seal e lui l’ha cresciuta”.

“Noi tre abbiamo serenamente convenuto che aveva più senso che la adottasse lui, perché un bambino deve crescere in una famiglia. Però la frequento e io, Seal e Heidi abbiamo un rapporto eccezionale. È difficile sentire la mancanza di un figlio che non hai mai vissuto – aveva poi concluso – E so che non è una figlia abbandonata. Leni è la famiglia di Seal, Nathan la mia”.