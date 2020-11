Tutto su Marilena Cantisani, la compagna di Vincenzo De Luca: ecco chi è e cosa fa nella vita

La dirigente del Comune di Salerno ha 21 anni in meno rispetto al presidente, e fece la sua apparizione in pubblico con lui per la prima volta nel 2011

Durante l’emergenza Coronavirus ci siamo abituati a conoscere il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca come rigido e austero, seppur tante volte sia riuscito a strapparci anche un sorriso attraverso la sua particolare ironia. Ma c’è una donna, in realtà, che è riuscita a sciogliere il suo animo duro: la sua compagna Marilena Cantisani, che si è mostrata in pubblico in sua compagnia per la prima volta nel 2011.

Marilena lavora come dirigente presso il Comune di Salerno, dove ha conosciuto il suo compagno attuale, ha 50 anni ed è laureata in Architettura, conseguita presso l’Università Federico II di Napoli con la votazione finale di 110 / 110 e lode con dignità di stampa.

Ha poi conseguito un dottorato di ricerca in “Urbanistica e Pianificazione Territoriale”, presso il Dipartimento di Progettazione Architettonica e Ambientale all’Università di Napoli Federico II.

Ha partecipato inoltre come relatrice a vari convegni, tra cui quello sulle “Innovazioni, pianificazione e governance per lo sviluppo delle grandi aree urbane del Mezzogiorno”, tenutosi a Napoli nel 2004.

De Luca e Marilena si mostrano in pubblico per la maggior parte delle volte in occasione di eventi e cerimonie ufficiali. Entrambi hanno un matrimonio precedente alla loro storia alle spalle, ciascuno con due figli. Lui era infatti sposato con la sociologa dell’Asl Rosamaria Zampetti, alla quale fu contestata la nomina a coordinatrice del Piano di zona dell’Agro nocerino sarnese.