TuttoMercatoWeb: Antonio Conte ha già fornito la lista delle preferenze per l’estate

Antonio Conte non ha nascosto la sua insoddisfazione per il mercato di gennaio, un periodo che non ha portato in squadra tutti i rinforzi richiesti. Il tecnico azzurro aveva espresso il desiderio di tre acquisti strategici, ma ne sono arrivati solo due, con l’ingaggio in extremis di Noah Okafor per sostituire temporaneamente Kvaratskhelia. Tuttavia, questo non basta: Conte ha una lista ben precisa di otto rinforzi per rendere la rosa competitiva ai massimi livelli. La questione adesso passa nelle mani del presidente Aurelio De Laurentiis, chiamato a soddisfare le richieste del suo allenatore per evitare possibili tensioni future.

Uno degli obiettivi principali è l’arrivo di un nuovo portiere che possa garantire un’alternativa valida, nonostante il previsto rinnovo di Alex Meret. A questo si aggiunge la necessità di un terzino destro che possa rappresentare un sostituto di alto livello per Giovanni Di Lorenzo, attuale capitano del Napoli. Conte, infatti, ritiene che la seconda linea attuale non sia all’altezza per competere in Champions League. Questi primi due rinforzi sarebbero fondamentali per consolidare il reparto difensivo, ma non sono gli unici interventi necessari.

La difesa avrebbe bisogno anche di un altro centrale di spessore, capace di affiancare Rrahmani con la stessa affidabilità di un titolare. A centrocampo, il tecnico ha chiesto una mezz’ala in grado di alternarsi con Anguissa e McTominay, aumentando le rotazioni e la qualità in un settore nevralgico. Ma il vero cambiamento riguarda l’attacco, dove servono due esterni offensivi di grande livello, considerando che Okafor non sarà riscattato e che la squadra ha bisogno di maggiore profondità sulle fasce per affrontare una stagione intensa.

Oltre agli esterni, Conte ha indicato la necessità di un terzino sinistro, ruolo che richiede un miglioramento significativo, e di un vice Lukaku, nel caso in cui Giovanni Simeone dovesse lasciare il club. La strategia dell’allenatore prevede un equilibrio tra entrate e uscite, con una lista di possibili cessioni che comprende giocatori come Rafa Marin, Caprile, Mazzocchi, Billing, lo stesso Simeone e Raspadori, oltre a Ngonge. L’obiettivo è chiaro: ringiovanire e potenziare la rosa per renderla più competitiva su tutti i fronti.

Ora la palla passa ad Aurelio De Laurentiis, che dovrà decidere se assecondare le richieste di Conte o mantenere una linea più prudente sul mercato. Il rischio, qualora il presidente non soddisfi le esigenze del tecnico, è che possa verificarsi un clamoroso ribaltone, come già accaduto in passato con Inter e Juventus. Il destino del Napoli per la prossima stagione dipenderà dalle mosse che verranno fatte nelle prossime settimane.