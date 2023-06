TUTTOSPORT – Il Bayern Monaco vuole sia Kim che Osimhen: pronti 210 milioni di euro al Napoli

Come riporta l’edizione di TuttoSport, il Bayern Monaco non si vuole fermare all’acquisto di Kim ed è pronto ad intavolare una trattativa anche per il trasferimento di Victor Osimhen in Germania. Il club tedesco, infatti, vorrebbe acquistare anche l’attaccante partenopeo arrivando quasi ad accontentare le richieste del presidente Aurelio De Laurentiis.

Tra Kim e Osimhen, infatti, il Bayern sarebbe pronto a versare la cifra complessiva di 210 milioni di euro: “Nelle ultime ore si è fatta largo la voce che il Bayern Monaco, oltre Kim, voglia prendere anche Osimhen dal Napoli, e versare al club partenopeo la cifra choc di 210 milioni di euro per i due azzurri“.