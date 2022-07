Tuttosport – Il Napoli potrebbe rinnovare Fabian e far partire Zielinski al West Ham

Nuove manovre a centrocampo per il club azzurro che potrebbe rinnovare Fabian Ruiz e far partire Piotr Zielinski

Continua la campagna acquisti, partenze e rinnovi del Napoli. Il club azzurro non vuole arrivare impreparato all’inizio del campionato e non vuole in alcun modo sfigurare in Champions League. Stando alle ultime dichiarazioni di Raffaele Auriemma su Tuttosport, ci sarebbero delle novità.

Rinnovo Fabian e partenza di Zielinski

Secondo il giornalista, il Napoli sarebbe pronto a ribaltare tutta la situazione a centrocampo. Il club guidato da Aurelio De Laurentiis vorrebbe rinnovare Fabian Ruiz e far partire Piotr Zielinski, direzione West Ham.

Il rinnovo del contratto di Fabian porterebbe ad uno stipendio del giocatore di circa 3,3 milioni di euro a stagione mentre si è aperto uno spiraglio per Zielinski, il quale potrebbe partire per l’Inghilterra.

Tuttavia, il ds Giuntoli ha chiesto 50 milioni di euro pagabili in 3 esercizi per questa trattativa. Non ci resta quindi che attendere le eventuali ufficialità.