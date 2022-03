Tuttosport – Il Napoli recupera Anguissa e Lozano contro il Milan

Per Tuttosport, noto quotidiano sportivo, non ci sono dubbi: il Napoli recupererà tutti gli infortunati per il match contro il Milan. Vediamo quindi quali sono le possibilità di Luciano Spalletti in vista della partita.

Ritorno di Anguissa e Lozano

“Due giorni di riposo per riflettere e ritrovare le energie in vista di un rush finale che si annuncia arroventato. Il Napoli ricomincerà ad allenarsi soltanto domani mattina per dare sostanza al primo posto appena raggiunto e provare a difenderlo nelle prossime 11 partite” si legge nelle pagine del quotidiano.

“Però, ora che il Napoli si trova a ballare, vuole continuare a farlo, forte di una circostanza che lascia ben sperare: dalla sfida con il Milan Spalletti riavrà tutti a disposizione. Anche Anguissa , Lozano e Tuanzebe che hanno affollato l’infermeria fino alla settimana scorsa e da domani anche loro lavoreranno con il resto del gruppo” continua Tuttosport.

Biglietti sold out

Amedeo Bardelli, responsabile Area Sport di TicketOne, ha rilasciato un’intervista a Radio Marte e fatto il punto della situazione sul match: “Napoli-Milan sold-out? In pratica sì. Come ho detto già più volte, sul web si può ancora trovare qualcosa che si libera da sponsor o zone che si possono mettere in vendita. Sostanzialmente qualcosina per un paio di giorni ma si parla di posti meno belli. La gente si è messa in fila ben prima dell’apertura della vendita, tra l’altro su internet la vendita era riservata soltanto a chi ha la Fidelity Card del Napoli, è stato un assalto che noi abbiamo ben arbitrato tra punti vendita e web”.

Insomma, i tifosi hanno voglia di gustare una bella partita e di vedere quello che riserva la squadra. Il club azzurro, infatti, sta attraversando un bel momento e il pubblico è entusiasta.